Российский Минфин спрогнозировал падение спроса на нефть в мире

Москва, 1 октября. Министерство финансов сообщило о возможном падении цен на нефть в связи со всемирной декарбонизацией.

Ведомство отмечает, что если прогноз утвердится, то ситуация приобретет катастрофические масштабы. Об этом сообщается в документе об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

«В то же время долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае – к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — сообщили специалисты министерства.

Исходя из предположительных оценок, мировой спрос на топливо ждет падение в четыре-шесть раз от показателя 2019 года. Международное энергетическое агентство допустило снижение цены до 35 долларов за баррель к 2030 году с негативной тенденцией к еще большему уменьшению.

В Министерстве финансов считают, что подобные перспективы могут негативно отразиться на новых проектах в геологоразведке. Кроме того, ряд инвестиционных фондов может принимать решения, которые повлекут за собой дефицит предложения нефти в мире.

Данные торгов свидетельствуют о удешевлении нефти. Причиной этому могут являться публикации данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США.

Тем временем Роснедра сообщили о запасах нефти в России. По прогнозам, она может закончиться через 21 год, передает «Царьград».