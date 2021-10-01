Строительство 21-го промысла в ЯНАО подходит к концу

Салехард, 1 октября. Возведение производственных объектов 21-го промысла, которые предназначены для транспортировки углеводорода на Ямале, подходит к концу.

Добыча элементов многокомпонентных углеводородов, которые являются основой современных нефтехимических технологий, за последнее десятилетие выросла на территории ЯНАО. Весомый вклад в развитие этой отрасли в регионе внесло ООО «Газпром добыча Уренгой», которое занимается реализацией проекта по увеличению показателей добычи сырья, пишет «Ямал-Медиа».

«На установке будет три технологические нитки по пять миллионов кубических метров в сутки каждая. Объем промысла, та продукция, которая будет здесь перекачиваться измеряется в миллиардах — 4,4 млрд кубических метров газа в год и порядка 1,3 млн тонн конденсата в год», — заявил представитель ООО «Газпром добыча Уренгой» Владимир Кобычев.

Ранее генеральный директор компании «Газпром недра» Всеволод Черепанов заявил, что организация ожидает прироста запасов сырьевого природного газа в 2021 году. Предположительно, резерв может увеличиться до 450 млрд кубометров.