Стилист Литвиненко перечислила частые ошибки женщин при выборе одежды

Москва, 1 октября. Одежда должна скрывать недостатки и подчеркивать достоинства фигуры. Однако не все женщины умеют правильно подбирать наряды.

Одна из самых распространенных ошибок заключается в покупке вещей, которые не соответствуют типу фигуры. Молодым девушкам лучше обратить внимание на блузки и рубашки с коротким рукавом. Женщинам в возрасте стоит отдавать предпочтение более закрытой одежде, пояснила стилист Юлия Литвиненко в беседе с «Аргументами и Фактами».

Еще одна ошибка обусловлена желанием угнаться за трендами. Бездумное следование моде может привести к безвкусному гардеробу. Самым беспроигрышным вариантом остается базовая одежда, которая делает образ выдержанным и стильным. Однако в этом случае важно не впадать в крайности и не покупать однотипные вещи.

Отдельное внимание необходимо уделять расцветке одежды. Сейчас популярным остается минимализм. Разбавить гардероб можно вещами с психоделическими или классическими рисунками.

Ключевыми трендами этой осени остаются женственность и минимализм. Многие дизайнеры предлагают сочетать природные оттенки, четкие силуэты и деликатные материалы.