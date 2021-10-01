Аналитик Попов указал на стабильность рубля по отношению к другим валютам

Москва, 1 октября. Российская национальная валюта является единственной, которой удалось укрепить свои позиции на рынке по отношению к американскому доллару за последнее время.

Остальные мировые валюты чувствовали себя менее устойчиво и потеряли свою стоимость, обвалившись в среднем на 1-2 процента. Некоторые денежные единицы потеряли существенно больше и снизились в цене на 5-7 процентов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова финансового эксперта Юрия Попова.

«В сентябре рубль был единственной основной мировой валютой, которая смогла укрепиться к доллару США. Валюты развитых рынков подешевели к нему на 1-2%, а отдельные валюты развивающихся рынков – на 5% (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже 7% (турецкая лира)», — заявил специалист.

Позитивная динамика российской национальной валюты также связана с недавними действиями Центрального банка РФ. Повышение ключевой ставки обеспечило приток финансов в Облигации федерального займа (ОФЗ).

Недавно доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов рассказал, почему российский рубль пользуется популярностью за границей. Эксперт уверен, что причиной этому служит высокий уровень волатильности валюты.