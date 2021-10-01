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Армия
Минобороны России проведет испытания боевой системы «Прометей» до конца 2021 года
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Минобороны России проведет испытания боевой системы «Прометей» до конца 2021 года
Армия
Минобороны России проведет испытания боевой системы «Прометей» до конца 2021 года
ИА Политика Сегодня  /  Алла Ларионова

Москва, 1 октября. Оборонная боевая система «Прометей», в состав которой входят дистанционно управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом, будет испытана на объектах Минобороны в этом году.

Гендиректор НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») Игорь Афанасьев в интервью ТАСС рассказал, что в начале 2022 компания намерена заключить контракт на производство системы. Регулярные поставки должны быть отлажены к 2023 году.

«Испытания стационарной системы «Прометей» завершатся в текущем году. Это уже завершающий этап испытаний на объектах Министерства обороны РФ», — отметил Афанасьев.

«Прометей» является новейшей системой защиты периметра особо охраняемых объектов. В состав комплекса входит до 16 управляемых боевых модулей с крупнокалиберными пулеметами.

Ранее генерал ВС России Олег Салюков сообщил о скором принятии на вооружение робототехнических комплексов «Уран-9». Они поступят в Сухопутные войска в 2022 году.

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минобороны уралвагонзавод испытания прометей игорь афанасьев
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