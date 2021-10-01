Здание правительства Мурманской области закидали бутылками с зажигательной смесью

Мурманск, 1 октября. Здание правительства Мурманской области было атаковано. Неизвестный закидал его двери коктейлями Молотова. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, злоумышленник действовал в одиночку. Он кинул в двери здания две бутылки и скрылся с места преступления. В результате нападения пострадал сотрудник охраны. При этом некоторые чиновники во время инцидента находились в своих кабинетах.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемый пока не объявлен розыск. По одной из версий, за нападением мог стоять один из «идеологических противников» губернатора Мурманской области.

Недавно похожие действия были зафиксированы в Киеве. Неизвестный совершил нападение на офис омбудсмена Верховной рады с применением коктейля Молотова.