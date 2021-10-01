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СКР устанавливает обстоятельства смерти семейной пары в Ленобласти
Происшествия
СКР устанавливает обстоятельства смерти семейной пары в Ленобласти
Пресс-служба СУ СКР по Новгородской области

Санкт-Петербург, 1 октября. Тела двух человек со следами огнестрельных ранений обнаружили в Волосовском районе Ленобласти. Как выяснилось позже, убитые были супругами, передали в правоохранительных органах.

Семейную пару – 47-летнего мужчину и 50-летнюю женщину застрелили в деревне Реполка. Их тела обнаружили в частном доме, пишут «Невские Новости» со ссылкой на источники в региональных оперслужбах.

На данный момент на месте трагедии работают криминалисты и следователи. Полные обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух охотников на Урале. По версии следствия, мужчина случайно застрелил товарища-браконьера 1973 года рождения, после чего совершил самоубийство. Представители правоохранительных органов также не исключают, что челябинцы могли погибнуть в результате несчастного случая.

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ленобласть следственный комитет ск россии ленинградская область
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