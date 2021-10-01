Сбербанк поднял ставки по ипотечным кредитам на 0,4%

Москва, 1 октября. Базовые ставки Сбербанка по ипотечным кредитам выросли на 0,4%. Сообщение кредитной организации появилось 1 октября 2021 года.

Согласно информации Сбербанка, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке составит до 8,4 процента годовых. Минимальная ставка на вторичном рынке увеличилась с 7,7 процента до 8,1 процента. Для остальных заемщиков показатель составляет 8,5 процента.

Базовые ставки доступны клиентам при наличии заработной платы карты Сбербанка, первоначального взноса от 20% стоимости квартиры, страхования и электронной регистрации сделки. Приобрести жилье на вторичном рынке нужно через сайт «ДомКлик». В противном случае ставка повысится на 0,3%. Рефинансирование ипотеки другого банка можно оформить под 8,2 процента.

Российские банки выдадут ипотечных кредитов на сумму 4,5 триллиона рублей в текущем году. Это станет новым рекордом, считает аналитик Александр Сараев. Согласно его прогнозу, темпы роста ипотеки будут снижаться из-за сокращения базы платежеспособных клиентов.