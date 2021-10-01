Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 04:25
04:21
Общество
Иммунолог Крючков: дельта-штамм оказался победителем среди мутаций коронавируса
04:16
Происшествия
Десять автобусов вспыхнули после взрыва в депо на юго-западе Германии
04:11
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам солнечную погоду на следующей неделе
04:07
Общество
Стилист Литвиненко перечислила частые ошибки женщин при выборе одежды
04:05
Политика
Байден подписал утвержденный Конгрессом временный бюджет США
04:00
Общество
Психолог Наумова предупредила о последствиях запрета ребенку пользоваться смартфоном
03:50
Экономика
Аналитик Попов указал на стабильность рубля по отношению к другим валютам
03:43
Происшествия
СКР устанавливает обстоятельства смерти семейной пары в Ленобласти
03:35
Экономика
Сбербанк поднял ставки по ипотечным кредитам на 0,4%
03:33
Армия
Минобороны России проведет испытания боевой системы «Прометей» до конца 2021 года
Все новости

Десять автобусов вспыхнули после взрыва в депо на юго-западе Германии
Происшествия
Десять автобусов вспыхнули после взрыва в депо на юго-западе Германии
Федеральное агентство новостей

Штутгарт, 1 октября. Серия взрывов прогремела в автобусном депо немецкого Штутгарта. В результате инцидента загорелись десять транспортных средств, передали в четверг местные СМИ.

Официальная причина взрывов не озвучивалась. По информации местных изданий, инцидент мог произойти из-за технических неполадок.

В ликвидации последствий происшествия принимают участие более сотни сотрудников пожарной охраны. Данных о пострадавших не приводилось.

Похожий инцидент на днях произошел во Владикавказе. Двое рабочих делали врезку в газовую трубу в одном из домов. Труба была повреждена, в результате чего произошел взрыв. Из отверстия начал валить газ, образуя огненный факел. Жертвой взрыва стал 58-летний мужчина, также один человек получил тяжелые травмы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Десять автобусов вспыхнули после взрыва в депо на юго-западе Германии
пожар германия штутгарт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru