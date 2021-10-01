Десять автобусов вспыхнули после взрыва в депо на юго-западе Германии

Штутгарт, 1 октября. Серия взрывов прогремела в автобусном депо немецкого Штутгарта. В результате инцидента загорелись десять транспортных средств, передали в четверг местные СМИ.

Официальная причина взрывов не озвучивалась. По информации местных изданий, инцидент мог произойти из-за технических неполадок.

В ликвидации последствий происшествия принимают участие более сотни сотрудников пожарной охраны. Данных о пострадавших не приводилось.

Похожий инцидент на днях произошел во Владикавказе. Двое рабочих делали врезку в газовую трубу в одном из домов. Труба была повреждена, в результате чего произошел взрыв. Из отверстия начал валить газ, образуя огненный факел. Жертвой взрыва стал 58-летний мужчина, также один человек получил тяжелые травмы.