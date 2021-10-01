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Индексация зарплат в 2022 году затронет российских бюджетников и военнослужащих

  /   Обновлено: 01 октября 2021 02:39
Общество
Индексация зарплат в 2022 году затронет российских бюджетников и военнослужащих
www.pexels.com

Москва, 1 октября. Перерасчет зарплат ожидает ряд россиян. Кого это затронет, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По словам специалиста, с 1 октября зарплаты проиндексируют военнослужащим России. Исходя из запланированного бюджета страны на 2021-2023 годы, оклады у этой категории россиян повысятся на 3,7 процента.

Затронет индексация и бюджетников. Точный размер определяют региональные власти, исходя из отраслевой специфики. Однако, как отметила Финогенова, установить ниже федерального показателя его не могут. Минимальный уровень повышений будет также разнится.

«Для части госслужащих повышение составит как минимум 6,6%. Для другой части — прежде всего экономистов, психологов, которые задействованы в бюджетной сфере, повышение будет на 3,8%», — передает слова специалиста агентство «Прайм».

Правительство России также выступило с предложением об увеличении МРОТ. Поднять его планируется до 13 617 рублей.

Ранее в Минтруде объяснили порядок начисления зарплаты в выходной день. По словам ведомства, деньги обязаны перечислить в день, предшествующий выходному, передает «Царьград».

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бюджетники индексация зарплаты военнослужащие
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