«Газпром» с 1 октября начнет поставлять газ Венгрии в обход Украины

Москва, 1 октября. Венгрия с октября начнет получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток». Голубое топливо будет поставляться через газотранспортную систему Болгарии и Сербии.

Газовое соглашение между венгерской MVM CEEnergy Ltd и российским «Газпромом» было подписано 27 сентября. Договор подразумевает поставку 4,5 млрд кубометров голубого топлива в год на протяжении 15 лет. Из них 3,5 млрд кубометров газа будут поступать через сербскую ГТС, а оставшаяся часть — через Австрию. Договор начинает действовать с 1 октября, через десять лет в него можно будет внести изменения.

В «Газпроме» отметили, что документ гарантирует надежные и стабильные поставки для Венгрии. На сегодняшний день уже семь стран Европы могут получить российский газ по «Турецкому потоку». В число таких государств входят Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Венгрия, Босния и Герцеговина.

Новые договоренности России и Венгрии вызвали большое недовольство со стороны Украины. В Киеве считают, что подобное поведение Будапешта может негативно сказаться на двусторонних отношениях.