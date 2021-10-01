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Правительство изменило правила ТО для некоторых категорий автовладельцев в России
Общество
Правительство изменило правила ТО для некоторых категорий автовладельцев в России
Правительство Приморского края

Москва, 1 октября. Власти России изменили порядок технического осмотра машины для автовладельцев. Так, срок выданных документов, подтверждающих прохождение диагностики, продлили на полгода.

Информация об этом содержится в соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации. Распоряжение было издано после вступления в законную силу новых правил технического осмотра автомобилей от 1 марта текущего года.

Если талон о прохождении ТО был действителен до 30 сентября текущего года, то его действие может быть продлено до 30 марта следующего года. Такие поблажки для владельцев автомобилей будут действовать до 1 октября 2022 года.

Ранее автоэксперт Александр Холодов объяснил, стоит ли ждать водителям изменений в ПДД с 1 октября 2021 года. По мнению специалиста, такой сценарий вряд ли возможен, поскольку, чтобы внести правки в правила дорожного движения. необходимо переиздать весь свод.

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