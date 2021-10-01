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Сухопутные войска России получат ударных роботов «Уран-9» в 2022 году
Армия
Сухопутные войска России получат ударных роботов «Уран-9» в 2022 году
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 1 октября. Робототехнические комплексы «Уран-9» появятся в Сухопутных войсках России с 2022 года. Об этом рассказал генерал этого вида Вооруженных сил РФ Олег Салюков.

Сейчас робототехнические комплексы готовятся принять на вооружение. Уже со следующего года их испытают в Сухопутных войсках. После тренировочных маневров примут решение об оптимальном количестве «Урана-9», отметил генерал в беседе с «Красной звездой».

Боевые роботы «Уран-9» вместе с комплексами «Нерехта» впервые применили в боевых порядках общевойсковых подразделений в 2021 году. Робототехнические машины поразили свои мишени. По словам главкома Сухопутных войск, управляли «Уранами-9» операторы. Они находились на расстоянии в 1,5 километра.

Минобороны готовится закупить новейшие пистолеты «Удав». Они должны поступить военнослужащим уже в следующем году. По словам генерала Олега Салюкова, комплексы обладают улучшенными эргономическими характеристиками.

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уран-9 сухопутные войска робототехнический комплекс
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