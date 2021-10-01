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Многие пособия с 1 октября будут начисляться только на карту «Мир»
Экономика
Многие пособия с 1 октября будут начисляться только на карту «Мир»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 октября. Получить ряд пособий и выплат с 1 октября граждане смогут исключительно на карту российской платежной системы «Мир». Об этом напомнили в Минтруде России.

Речь идет о выплатах, установленных законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В этот список входят детские пособия, выплаты по беременности и родам. Аналогичное правило распространяется на пенсии и социальные выплаты из Пенсионного фонда, пособия по безработице и так далее.

Если получатель не успел оформить карту «Мир», то с ним свяжется сотрудник банка. Гражданина уведомят о поступлении средств и предложат получить деньги наличными или оформить карту отечественной платежной системы, передает ТАСС.

«Если удалось связаться с заявителем, то ему обычно предлагают либо получить средства, посетив банк, либо открыть счет "Мир". Если связаться не удалось, то по истечении десяти дней банк возвращает деньги отправителю (органу, сформировавшему платежку)», — отметили в Минтруде РФ.

Получить карту «Мир» можно в любом удобном банке, сотрудничающим с платежной системой. После оформления необходимо передать реквизиты органу власти, ответственному за перевод средств, или в МФЦ.

Счетная палата России ранее выступила с предложением отменить ограничения по срокам в использовании материнского семейного капитала (МСК). Соответствующий вопрос стал особенно актуальным в связи с запросами населения.

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