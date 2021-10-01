Ректор Финансового университета при Правительстве России уйдет с поста 15 ноября

Москва, 1 октября. Ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров сообщил об уходе с должности 15 ноября текущего года.

Студентам и сотрудникам вуза о своем уходе он объявил 29 сентября. Как отметил сам Эскиндаров, решение об оставлении должности он принял еще в августе. Ректор поблагодарил всех причастных за поддержку и доверие. Сообщение о его уходе опубликовано на сайте вуза.

«Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета», — приводятся слова Эскиндарова в опубликованном материале.

Пост ректора Финансового университета при Правительстве РФ он занимал с 2006 года. Свою работу Эскиндаров выполнял на протяжении трех сроков. По его словам, на решение повлиял последний брифинг, в ходе которого он встретил «замечательных людей» и понял, что такая важная должность перейдет в ответственные руки.

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