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Пеле был выписан из больницы после операции по удалению опухоли
Спорт
Пеле был выписан из больницы после операции по удалению опухоли
Global Look Press  /  Nick Zonna/Keystone Press Agency

Сан-Паулу, 1 октября. Экс-футболист в составе бразильской сборной Пеле был выписан из клиники в Сан-Паулу, сообщила пресс-служба медучреждения.

В больнице звезда провел месяц. Ему осуществляли операцию по удалению новообразования, передает ТАСС.

По сообщениям пресс-службы, состояние футболиста оценивается как стабильное. Однако ему будет необходимо продолжить курс химиотерапии.

Король футбола был госпитализирован в клинику «Альберт Эйнштейн» в конце августа. Опухоль в толстой кишке обнаружили при прохождении планового обследования, которое футболист откладывал из-за всемирной пандемии коронавируса. Во время пребывания в медучреждении состояние футболиста было нестабильно, его несколько раз переводили в отделение интенсивной терапии.

Ранее Пеле сам рассказывал поклонникам о своем состоянии. Трехкратный чемпион мира по футболу опубликовал в Instagram-аккаунте, там он занимается на велотренажере.

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