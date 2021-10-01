Пеле был выписан из больницы после операции по удалению опухоли

Сан-Паулу, 1 октября. Экс-футболист в составе бразильской сборной Пеле был выписан из клиники в Сан-Паулу, сообщила пресс-служба медучреждения.

В больнице звезда провел месяц. Ему осуществляли операцию по удалению новообразования, передает ТАСС.

По сообщениям пресс-службы, состояние футболиста оценивается как стабильное. Однако ему будет необходимо продолжить курс химиотерапии.

Король футбола был госпитализирован в клинику «Альберт Эйнштейн» в конце августа. Опухоль в толстой кишке обнаружили при прохождении планового обследования, которое футболист откладывал из-за всемирной пандемии коронавируса. Во время пребывания в медучреждении состояние футболиста было нестабильно, его несколько раз переводили в отделение интенсивной терапии.

Ранее Пеле сам рассказывал поклонникам о своем состоянии. Трехкратный чемпион мира по футболу опубликовал в Instagram-аккаунте, там он занимается на велотренажере.