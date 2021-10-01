ФСБ утвердила перечень запрещенных для передачи третьим странам данных

Москва, 1 октября. Федеральная служба безопасности обнародовала приказ, содержащий перечень данных, которые запрещено передавать третьим странам.

Его несоблюдение повлечет за собой признание лица иностранным агентом. Об этом стало известно из документа, подписанного директором ФСБ Александром Бортниковым и опубликованного на официальном портале службы.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — сообщается в материале.

Приказ разработали в июле текущего года. Полный перечень состоит из 60 пунктов, которые разделяют запрещенные для передачи сведения по типам. Среди них материалы о прогнозах развития военной, политической, стратегической и других обстановок, а также информация, содержащая сведения о воинских частях России и преступлениях, наказания за которые в сфере ответственности военного суда. Ряд пунктов защищает информацию, касающуюся космической отрасли.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт во Владивостоке. У задержанного изъяли взрывчатые вещества.

Кроме того, служба осуществила перехват мигранта, работавшего на украинских силовиков. Им был гражданин Узбекистана, передает «Царьград».