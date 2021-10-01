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Минобороны России начнет закупать новейшие пистолеты «Удав» в 2022 году

  /   Обновлено: 01 октября 2021 00:41
Армия
Минобороны России начнет закупать новейшие пистолеты «Удав» в 2022 году
rostec.ru  /  ЦНИИточмаш

Москва, 1 октября. Новейшие пистолеты «Удав» должны поступить на вооружение бойцам Минобороны в следующем году. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Минобороны планирует закупить «Удавы» в общевойсковой и специальной комплектации. По словам генерала Салюкова, пистолеты обладают улучшенными эргономическими характеристиками, передает газета «Красная звезда».

«Со следующего года спланирована закупка пистолетных комплексов «Удав»... Пистолетный комплекс «Удав» имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, высокий ресурс ствола», — добавил главнокомандующий.

Военно-морской флот России тоже получит новую боевую технику. До конца текущего года во флот поступит первый серийный ракетоносец «Борей-А» «Князь Олег». Военным передадут атомоход «Новосибирск», корвет «Ретивый» и субмарину «Магадан».

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