Москва, 1 октября. Осенний призыв на военную службу стартовал во всех субъектах РФ с 1 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

В соответствии с законодательством призывные мероприятия не будут проводится в 24 городах Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Республике Саха (Якутия), а также Чукотском автономном округе. Как сообщило министерство, призывникам будет выдана одежда в соответствии с распределением по войскам. Помимо этого, молодые люди получат персональные электронные карты и контейнеры, предназначенные для личных вещей.

На пунктах сбора будет проведено тестирование на наличие коронавирусной инфекции. По прибытии будущие военнослужащие пройдут карантин в течение 14 дней.

«Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для размещения (изоляции) сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них признаков респираторных заболеваний», — сообщили в ведомстве.

Вооруженные силы РФ на сегодняшний день обеспечены новейшими технологиями и профессиональными военнослужащими. Об этом заявил генерал армии Соединенных Штатов Джон Хайтен.

В этом году в армию призовут порядка 128 тысяч граждан страны. Генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил об особом внимании к барьерному контролю в связи с эпидемиологической обстановкой, передает «Царьград».