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Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты

  /   Обновлено: 01 октября 2021 01:22
Армия
Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты
ФБА «Экономика сегодня»

Пхеньян, 1 октября. КНДР начала испытание новой ракеты, предназначенной для поражения воздушных объектов. Об этом пишет агентство Yonhap.

По данным издания, цель Пхеньяна подтвердить надежность и практичность пусковых установок, детекторов и боевых командных машин. Помимо этого, в ходе испытаний проверялись боевые характеристики ракеты.

На полигоне при запуске присутствовал секретарь парткома Пак Чжон Чун в компании с уполномоченными лицами в сфере оборонных научных исследований. По данным агентства, КНДР проводила испытания ракеты класса «земля-воздух».

Это уже не первое испытание вооружения КНДР за последнюю неделю. Своими действиями Пхеньян вызывает обеспокоенность у соседних стран. В штаб-квартире ООН сообщили, что 30 сентября будет собрано экстренное заседание с целью проведения консультаций о распространении ядерного оружия и об опасности, исходящей от Пхеньяна.

 

 

 

 

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Ким Чен Ын кндр северная корея пхеньян испытания зенитная ракета
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