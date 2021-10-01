Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты

Пхеньян, 1 октября. КНДР начала испытание новой ракеты, предназначенной для поражения воздушных объектов. Об этом пишет агентство Yonhap.

По данным издания, цель Пхеньяна подтвердить надежность и практичность пусковых установок, детекторов и боевых командных машин. Помимо этого, в ходе испытаний проверялись боевые характеристики ракеты.

На полигоне при запуске присутствовал секретарь парткома Пак Чжон Чун в компании с уполномоченными лицами в сфере оборонных научных исследований. По данным агентства, КНДР проводила испытания ракеты класса «земля-воздух».

Это уже не первое испытание вооружения КНДР за последнюю неделю. Своими действиями Пхеньян вызывает обеспокоенность у соседних стран. В штаб-квартире ООН сообщили, что 30 сентября будет собрано экстренное заседание с целью проведения консультаций о распространении ядерного оружия и об опасности, исходящей от Пхеньяна.