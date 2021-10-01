«Локомотив» на выезде проиграл «Лацио» со счетом 0:2 в матче Лиги Европы

Рим, 1 октября. Римский «Лацио» победил московский «Локомотив» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча двух команд состоялась в столице Италии.

Счет в матче был на 13-й минуте – точным ударом отличился Тома Башич. Преимущество римской команды закрепил Патрисио Габаррон, отправив мяч в ворота красно-зеленых на 38-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Лацио» со счетом 2:0.

«Локо» не может одержать победу в матчах еврокубков на протяжении 13-и матчей. В последний раз железнодорожники побеждали «Байер» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 2019 году.

Красно-зеленые расположились на последнем месте турнирной таблицы группы E, имея в активе одно очко. Лидирует «Галатасарай» (4 очка), за ним идут «Лацио» (3) и «Марсель» (2).

В другом матче Лиги Европы московский «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи». Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилось со счетом 3:2 в пользу красно-белых.