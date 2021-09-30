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Сотрудник унитарного дорожного предприятия погиб во время ремонта моста в Чечне

  /   Обновлено: 01 октября 2021 00:20
Происшествия
Сотрудник унитарного дорожного предприятия погиб во время ремонта моста в Чечне
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Белтагой, 30 сентября. Работник государственного унитарного предприятия умер в результате обвала грунта в яме для ливневого отвода. Следователи Чеченской Республики возбудили уголовное дело.

Согласно версии следствия, 28 сентября сотрудник ГУДП №1 проводил работы по ремонту автомобильного моста и прокладывал подземный водосточный проводят рядом с селом Белгатой Шалинского района. В результате грунт обвалился, что привело к гибели человека.

Прокурор района Чеченской республики выехал на место происшествия. Он скоординировал действия правоохранителей. Следователи Шалинского МСО СУ СК России по региону возбудили уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при проведении строительских работ. В ходе расследования должны установить все обстоятельства произошедшего.

Сотрудник транспортной организации Ленобласти нашел бездыханное тело своего коллеги на рабочем месте. Труп обнаружен в комнате для контролеров. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи. Организована проверка по факту случившегося.

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смерть прокуратура унитарное дорожное предпритие
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