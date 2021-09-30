Обвинившая преподавателя КФУ в доведении до самоубийства аспирантка училась в школе моделей

Казань, 30 сентября. Студентка аспирантуры Наталья Покровская, опубликовавшая видео, в котором обвинила преподавателя КФУ в доведении до самоубийства, проходила обучение в школе моделей Славы Зайцева.

Автор видео утверждает, что сотрудник вуза, в котором ей нужно было защищать кандидатскую, оказывала сильное моральное давление на нее. Покровская также сообщила, что из-за этого она хотела свести счеты с жизнью. Она призналась, что хотела перенести защиту своей работы, однако ее преподаватель Наталья Тюрина, по словам аспирантки, не позволила ей это сделать.

«Она меня уничтожила морально, и у меня стали появляться мысли о самоубийстве», — заявила Покровская в видео.

Недавно ученица школы в подмосковном Подольске изобразила самоубийство перед собственной мамой. Причиной неординарного поведения девочки стало желание привлечь привязанность к себе со стороны родителя.