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Обвинившая преподавателя КФУ в доведении до самоубийства аспирантка училась в школе моделей

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 23:46
Происшествия
Обвинившая преподавателя КФУ в доведении до самоубийства аспирантка училась в школе моделей
pxhere.com

Казань, 30 сентября. Студентка аспирантуры Наталья Покровская, опубликовавшая видео, в котором обвинила преподавателя КФУ в доведении до самоубийства, проходила обучение в школе моделей Славы Зайцева.

Автор видео утверждает, что сотрудник вуза, в котором ей нужно было защищать кандидатскую, оказывала сильное моральное давление на нее. Покровская также сообщила, что из-за этого она хотела свести счеты с жизнью. Она призналась, что хотела перенести защиту своей работы, однако ее преподаватель Наталья Тюрина, по словам аспирантки, не позволила ей это сделать.

«Она меня уничтожила морально, и у меня стали появляться мысли о самоубийстве», — заявила Покровская в видео.

Недавно ученица школы в подмосковном Подольске изобразила самоубийство перед собственной мамой. Причиной неординарного поведения девочки стало желание привлечь привязанность к себе со стороны родителя.

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покровская аспирантура кфу
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