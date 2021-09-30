Бизнесмен Тиньков отказался признавать вину в налоговых преступлениях

Вашингтон, 30 сентября. Основатель группы «Тинькофф» бизнесмен Олег Тиньков не признал вину в американском суде. Его подозревают в совершении налоговых преступлениях.

Российского бизнесмена обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации. Ему могут грозить по три года заключения в тюрьму и крупный штраф. Судебное разбирательство по экстрадиции Тинькова ведется в Лондоне по запросу Минюста США.

«Невиновен», — отметил Олег Тиньков на вопрос судьи во время видеотрансляции.

Американские власти предъявили налоговые претензии бизнесмену Олегу Тинькову. Согласно их версии, основатель группы «Тинькофф» не уплатил налоги на прибыль перед тем, как выйти из гражданства Соединенных Штатов. По закону страны, он может попасть в тюрьму на шесть лет. Сам же Тиньков заявил, что достиг соглашения с Минюстом США. Договоренности должны представить 1 октября.