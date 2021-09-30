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Угрожавшую самоубийством студентку заставили защищать диссертацию именно в КФУ

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 23:44
Происшествия
Угрожавшую самоубийством студентку заставили защищать диссертацию именно в КФУ
pexels.com

Казань, 30 сентября. Аспирантку, которая недавно выложила видео, где грозилась совершить самоубийство из-за давления со стороны профессора КФУ, заставили защищать диссертацию именно в этом вузе.

Соответствующую информацию в четверг сообщил источник Федерального агентства новостей. Студентка Наталья Покровская, угрожавшая совершить самоубийство на опубликованном в YouTube видеоролике, была аспиранткой Всероссийской академии внешней торговли. Известно, что на защиту кандидатской диссертации девушка пришла по своей воле. Впоследствии она удачно защитилась.

После сдачи диссертации Покровская стала заявлять, что ее «заставили силой защищаться в КФУ». Аспирантка также направила соответствующую жалобу в Министерство высшего образования. После проведенной проверки нарушений со стороны диссертационного совета и руководителя не выявили.

«Она меня уничтожила морально, и у меня стали появляться мысли о самоубийстве», — заявляла девушка в видеоролике, говоря о давлении со стороны профессора КФУ.

Похожий инцидент в прошлом месяце произошел в подмосковном Подольске. Школьница инсценировала самоубийство, чтобы пробудить привязанность у матери.

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казань студенты кфу
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