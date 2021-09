Гражданина Эритреи могут признать старейшим человеком на Земле

Асмара, 30 сентября. В Эритрее скончался мужчина, который, как заявляют его родственников, являлся самым старым человеком на Земле, сообщает Daily Mail.

Согласно церковным записям, Натабай Тинсиев родился 127 лет назад в отдаленной деревне Азефа с населением в 300 человек. Однако внук долгожителя утверждает, что его дед прожил больше.

Местный католический священник подтвердил наличие записи о крещении эритрейца и рассказал, что в 2014 году в деревне праздновалось его 120-летие. Еще при жизни Натабай Тинсиев считал, что главным секретом его долголетия является терпение, щедрость и жизнь полная радости.

В настоящее время родственники мужчины предложили внести его в Книгу рекордов Гиннесса. Однако впереди много работы по документальному подтверждению уникального случая.

