Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 23:52
23:46
Происшествия
Обвинившая преподавателя КФУ в доведении до самоубийства аспирантка училась в школе моделей
23:41
Происшествия
Бизнесмен Тиньков отказался признавать вину в налоговых преступлениях
23:37
Происшествия
Угрожавшую самоубийством студентку заставили защищать диссертацию именно в КФУ
23:35
Общество
Фельдшер Беляков предупредил о новом симптоме коронавирусной инфекции
23:30
Весь мир
Гражданина Эритреи могут признать старейшим человеком на Земле
23:26
Происшествия
Полиция штурмует здание бывшего детсада с мигрантами в Петербурге
23:24
Экономика
Фондовые биржи США показали рекордное снижение с осени 2020 года
23:20
Весь мир
Общественники ЦАР объявили победителей фестиваля фотографии
23:16
Весь мир
Власти ЦАР реализуют в республике проект «Телевидение в каждый дом»
23:14
Происшествия
Московский суд арестовал топ-менеджеров «Сбера» Инкина и Зака
Все новости

Гражданина Эритреи могут признать старейшим человеком на Земле
Весь мир
Гражданина Эритреи могут признать старейшим человеком на Земле
pixabay.com  /  debowscyfoto

Асмара, 30 сентября. В Эритрее скончался мужчина, который, как заявляют его родственников, являлся самым старым человеком на Земле, сообщает Daily Mail.

Согласно церковным записям, Натабай Тинсиев родился 127 лет назад в отдаленной деревне Азефа с населением в 300 человек. Однако внук долгожителя утверждает, что его дед прожил больше.

«Годом его рождения указан 1894-й, он же год крещения, но его реальный возраст на момент смерти составляет 137 лет. В те далекие времена священники добирались до их мест очень редко и молодым родителям приходилось ждать годами, чтобы крестить новорожденного», — объяснил Зере Натабай.

Местный католический священник подтвердил наличие записи о крещении эритрейца и рассказал, что в 2014 году в деревне праздновалось его 120-летие. Еще при жизни Натабай Тинсиев считал, что главным секретом его долголетия является терпение, щедрость и жизнь полная радости.

В настоящее время родственники мужчины предложили внести его в Книгу рекордов Гиннесса. Однако впереди много работы по документальному подтверждению уникального случая.

Как утверждают журналисты, с момента рождения в 1894 году Натабай Тинсью пережил огромное количество исторических событий, изменивших мир. Начиная с первого полета братьев Райт, Первой и Второй мировых войн, запуска Советским Союзом искусственного спутника Земли, вплоть до появления Интернета и вспышки пандемии COVID-19.

Ранее профессор статистики Энтони Дэвисон из Швейцарского федерального технологического института выявил максимальный порог долгожительства в XXI веке.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Гражданина Эритреи могут признать старейшим человеком на Земле
африка старейший человек эритрея 127 лет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru