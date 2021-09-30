Гражданина Эритреи могут признать старейшим человеком на Земле

Асмара, 30 сентября. В Эритрее скончался мужчина, который, как заявляют его родственников, являлся самым старым человеком на Земле, сообщает Daily Mail.
Согласно церковным записям, Натабай Тинсиев родился 127 лет назад в отдаленной деревне Азефа с населением в 300 человек. Однако внук долгожителя утверждает, что его дед прожил больше.
«Годом его рождения указан 1894-й, он же год крещения, но его реальный возраст на момент смерти составляет 137 лет. В те далекие времена священники добирались до их мест очень редко и молодым родителям приходилось ждать годами, чтобы крестить новорожденного», — объяснил Зере Натабай.
Местный католический священник подтвердил наличие записи о крещении эритрейца и рассказал, что в 2014 году в деревне праздновалось его 120-летие. Еще при жизни Натабай Тинсиев считал, что главным секретом его долголетия является терпение, щедрость и жизнь полная радости.
В настоящее время родственники мужчины предложили внести его в Книгу рекордов Гиннесса. Однако впереди много работы по документальному подтверждению уникального случая.
Natabay Tinsiew from Eritrea has died at the age of 127.— Seidu Baba (@SeiduBabaAbdul1) September 30, 2021
He was the oldest human on the planet and the old human who ever lived.
He has broken the record of France's Jeanne Calmet ( 1875 - 1997 ) who lived at the age of 122 years and 164 days.????????????????????????…https://t.co/y8DghQGKss
Как утверждают журналисты, с момента рождения в 1894 году Натабай Тинсью пережил огромное количество исторических событий, изменивших мир. Начиная с первого полета братьев Райт, Первой и Второй мировых войн, запуска Советским Союзом искусственного спутника Земли, вплоть до появления Интернета и вспышки пандемии COVID-19.
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