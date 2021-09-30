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Общественники ЦАР объявили победителей фестиваля фотографии
Весь мир
Общественники ЦАР объявили победителей фестиваля фотографии
 /  pixabay.com

Банги, 30 сентября. Общественная организация Центр мучеников Фатимы вручила награды победителям второго фестиваля фотографии под названием Festiphoto, сообщает издание Oubangui Médias.

Конкурс официально запустили в августе 2020 года, участники делали снимки в рамках главной темы: «Моя семья, моя деревня». В общей сложности, организаторы приняли заявки от более чем 80-ти человек.

Молодые центральноафриканцы запечатлели около 90 объектов, из них 44 относятся к категории «моя семья» и ещё 37 — к «моей деревне». Из присланных работ члены Центра мучеников Фатимы выбрали 40 карточек, которые впоследствии объединили в галерею и выставили на всеобщее обозрение.

цар

Общественники ЦАР объявили победителей фестиваля фотографии
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

В то же время, члены жюри отобрали семь наиболее понравившихся и подходящих под условия конкурса снимков. Особая премия «Сабанго» досталась молодому фотографу из населенного пункта Мбако.

«Нелегко было представить изображение, соответствующее стандартам. Я не профессионал и это уже вторая моя попытка чего-то добиться в этом нелегком деле. Раньше я терпел неудачи, но в настоящее время результат меня полностью устраивает. Поэтому призываю проигравших набраться смелости, терпения и удвоить усилия для следующих фестивалей», — заявил победитель Фрэнсис Конзапа.

Организаторы мероприятия планировали выявить молодых и талантливых художников, при помощи средств выразительности работ которых можно продемонстрировать культурную особенность центральноафриканского общества. Ранее житель ЦАР рассказал, как творчество помогло ему развить сетевой бизнес.

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