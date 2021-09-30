Власти ЦАР реализуют в республике проект «Телевидение в каждый дом»

Бенги, 30 сентября. Министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Серж Гислен Джори принял в столице страны инвестора и автора проекта «Телевидение в каждый дом» Сержа Ананьона Хунтонджи.

Стороны обсудили реализацию инициативы, которая предполагает предоставление гражданам ЦАР не менее одного миллиона портативных телевизоров, работающих от солнечной энергии и других средств необходимых для просмотра трансляций.

Джори отметил, что проект направлен на повышение уровня осведомленности населения о происходящих в стране событиях, развитие средств массовой информации и IT-технологий. Предполагается, что устройства равномерно распределят по всей территории региона.

«Жители Центральноафриканской Республики, которые получат телевизоры, протестирует гаджеты и сеть вещания. Вполне возможно, они оставят хорошие отзывы, что в будущем позволит реализовывать инициативу на коммерческой основе. Наша главная идея – удовлетворить потребности всех», — рассказал министр.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Автор проекта Серж Ананьон Хаунтонджи заявил, что предоставляемые устройства работают от солнечной энергии, заряжаясь в течение дня. Отчасти это позволяет решить проблему отсутствия электричества в отдаленных районах страны.

«Минсвязи получит более тысячи гаджетов в течение четырех ближайших дней, после этого сразу начнется раздача телевизоров населению», — заключил бенинец.

Ранее Серж Гислен Джори продемонстрировал готовящийся проект по строительству Дома прессы и СМИ.