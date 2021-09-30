Аукционный дом «Литфонд» продал яйцо Фаберже из коллекции Романовых за 67,5 млн рублей

Москва, 30 сентября. Пасхальное яйцо Карла Фаберже из коллекции императрицы Марии Федоровны было продано в рамках аукциона. Торги прошли в Москве.

Стоимость лота оценили в 67,5 млн рублей. Его стартовая цена составляла 28 млн рублей, уточнили в пресс-центре аукционного дома «Литфонд» в беседе с ТАСС.

«Золотое пасхальное яйцо с сюрпризом работы Карла Фаберже продано за 67 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

Коллекционное яйцо выполнено из золота и покрыто зеленой эмалью. По ободку его украшают небольшие розы. Лот был взят из коллекции императрицы Марии Федоровны, Фаберже создал это яйцо в 1892 году.

В общей сложности в рамках аукциона было представлено 300 лотов. Среди них можно увидеть предметы из собраний семьи Романовых, известных русских княжеских родов, отечественного военного и политического истеблишмента.

Аукционный дом Omega Auctions ранее выставил на торги записи неопубликованных интервью экс-участника группы The Beatles Джона Леннона и его жены Йоко. Их продали за 50 тысяч долларов.