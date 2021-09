Эфиопская государственная авиакомпания четвертый год признается лучшим перевозчиком Африки

Аддис-Абеба, 30 сентября. Крупнейший эфиопский перевозчик четвертый год подряд признан «Лучшей авиакомпанией Африки» по версии Skytrax World Airline Awards 2021.

Премия носит неофициальный статус «авиационного "Оскара"» и присуждается британским консалтинговым агентством, оценивающим качество услуг аэропортов и воздушного транспорта. Рейтинг определяется по итогам исследований удовлетворенности пассажиров.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции проводилось онлайн-голосование с сентября 2019 по июль 2021. В нем приняли участие жители более ста государств, которые оставили порядка 13 миллионов отзывов и комментариев.

#EthiopianAirlines has been honored with four awards at the #SKYTRAX 2021 World Airline Awards.https://t.co/rEakdG1xiG pic.twitter.com/69SScxGKpu