Эфиопская государственная авиакомпания четвертый год признается лучшим перевозчиком Африки

Аддис-Абеба, 30 сентября. Крупнейший эфиопский перевозчик четвертый год подряд признан «Лучшей авиакомпанией Африки» по версии Skytrax World Airline Awards 2021.

Премия носит неофициальный статус «авиационного "Оскара"» и присуждается британским консалтинговым агентством, оценивающим качество услуг аэропортов и воздушного транспорта. Рейтинг определяется по итогам исследований удовлетворенности пассажиров.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции проводилось онлайн-голосование с сентября 2019 по июль 2021. В нем приняли участие жители более ста государств, которые оставили порядка 13 миллионов отзывов и комментариев.

Ethiopian Airline стала победителем в номинациях «Лучший бизнес-класс в Африке», «Лучший эконом-класс в Африке» и «Лучшие бортпроводники в Африке». В рейтинге «100 лучших компаний мира» перевозчик занял 37-ю строчку, подтвердив высокое качество обслуживания.

Ранее деловой журнал African Business опубликовал одиннадцатый ежегодный отчет о самых популярных брендах Черного континента в 2021 году. В нем эфиопская фирма также фигурирует. Так, в июне 2020 года ее руководство приняло решение переоборудовать пассажирские самолеты под транспортировку грузов, в том числе и медицинского назначения.