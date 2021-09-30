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Всеобщие выборы стартовали на избирательных участках трех регионов Эфиопии
Весь мир
Всеобщие выборы стартовали на избирательных участках трех регионов Эфиопии
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 30 сентября. Шестые всеобщие выборы стартовали в двух восточных и одном западном регионах, сообщается на официальной странице Национального избирательного совета Эфиопии (NEBE) в Twitter.

По данным ведомства, явка высокая, люди выстраиваются в огромные очереди, желая принять участие в плебисците. Отметим, федеральный парламент играет ключевую роль в политической жизни африканского государства, так как подбирает президента и назначает главу правительства.

Демократическая республика включает девять областей, которые образованы на основе этнической составляющей. Помимо этого, в стране два мегаполиса — столица Аддис-Абеба и город Дыре-Дауа. Штаты пользуются широкой автономией, их руководители способны самостоятельно решать вопросы безопасности, использования земельных ресурсов и налоговой политики.

В настоящее время население страны составляет порядка 104 млн человек. В районе Национальностей, народностей и народов Юга также проводится референдум об отделении Народов юго-западной Эфиопии.

Изначально голосование должно было состояться 16 августа 2020 года, но в итоге из-за пандемии новой коронавирусной инфекции его перенесли на 30 сентября. При этом выборы проводятся на фоне жесткого санкционного давления со стороны Соединенных Штатов Америки, которые глава МИД страны обвинил в поддержке боевиков из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

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