Открытие конференция по предпринимательству и деловой этике состоялось в столице ЦАР

Банги, 30 сентября. Директор канцелярии Министерства высшего образования, научных исследований и технологических инноваций Денис Бейна организовал трехдневную конференцию по предпринимательской деятельности и деловой этике для студентов Университета Банги, сообщает Radio Lengo Songo.

Сотрудники учебного заведения подчеркивают, что цель мероприятия заключается в «предоставлении слушателям возможности быть создателями рабочих мест, а не соискателями». При этом инициатива вписывается в дорожную карту правительства по повышению уровня грамотности населения.

«Власти внимательно следят за вкладом Международного центра по развитию этики лидерства (CIDEL) в подготовку молодых людей к управлению персоналом и выстраивание социальных, политических и экономических контактов», — уточнил Бейна.

Федеральное агентство новостей / Алексей Хмелев

Исполнительный директор CIDEL Огюстен Хибайле подчеркнул, что конференция позволит студентам продумать и воплотить в жизнь собственные идеи, создавая рабочие места и повышая благосостояние граждан. В будущем организаторы планируют проводить подобные мероприятия ежегодно и вовлекать в обучение больше людей.

Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра провел встречу с коллективом местных предпринимателей и обсудил вопросы развития малого и среднего бизнеса.