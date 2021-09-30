Минобороны Буркина-Фасо сообщило о гибели пятерых военных в результате подрыва на мине

Уагадугу, 30 сентября. Министерство обороны Буркина-Фасо сообщило о гибели пятерых военнослужащих в населенном пункте Ментао провинции Сум на севере республики.

Как отмечают в ведомстве, подрыв бронеавтомобиля с бойцами правительственных сил произошел около трех часов дня. По предварительной информации, транспортное средство наехало на мину, усиленную дополнительным зарядом. Получившееся взрывное устройство оказалось настолько мощным, что буквально разворотило днище машины, ранив всех, кто находился внутри.

«Первичный анализ произошедшего свидетельствует о том, что пятеро военнослужащих погибли на месте, еще одного сильно посекло осколками. Сразу после получения оперативной информации к месту происшествия отправили вертолет для эвакуации пострадавшего и переброски группы саперов», — уточнили в пресс-службе минобороны.

Федеральное агентство новостей /

С 2015 года Буркина-Фасо, как, впрочем, и его соседи Мали с Нигером, сталкивается с растущей угрозой террористических организаций исламистского толка и разрозненных групп боевиков. Действия последних уже привели к тому, что в стране появилось почти 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, еще 17 500 человек покинули республику.

В августе радикалы убили 47 человек, включая 14 военнослужащих. Бандформирование устроило засаду между городами Арбинда и Горгаджи, расположенными в регионе Сахель. Тогда правительственным силам удалось уничтожить 16 преступников, остальные скрылись с места происшествия.