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Диетолог Королева: горячий чай может усугубить течение простуды
Общество
Диетолог Королева: горячий чай может усугубить течение простуды
pixabay.com/PD

Москва, 30 сентября. Пациентам с простудными заболеваниями лучше отказаться от употребления горячих напитков. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Многие считают, что во время простуды полезно пить большое количество горячего чая. Однако в действительности дела обстоят иначе. Врачи рекомендуют пациентам употреблять больше жидкости во время болезни, но она должна быть комнатной температуры, передает «Вечерняя Москва».

«Вода обеспечивает естественную детоксикацию, и накопленные продукты вирусной инфекции быстро будут выводиться из организма. Вода должна быть либо комнатной температуры, либо чуть теплой», — пояснила медик.

При употреблении горячих жидкостей создаются дополнительные условия для поддержания высокой температуры тела. Самыми полезными при простуде считаются теплый чай с лимоном и настой шиповника. Оба напитка богаты витамином С.

С наступлением осени в России начался сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. Согласно данным Роспотребнадзора, на территории 61 региона уже превышен порог заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

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