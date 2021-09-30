Общественники ЦАР выступили против любых переговоров правительства с боевиками

Банги, 30 сентября. Координатор центральноафриканского движения «Национальная сеть за сохранение завоеваний мира» Дэви Яник Анджида выступил против диалога с боевиками, сообщает Radio Lengo Songo.

По его мнению, правительство не должно взаимодействовать с теми, кто пытался не допустить проведения в стране президентских и парламентских выборов, развернув наступление на столицу государства в конце 2020 года.

«О чем можно договариваться с теми, кто препятствовал восстановлению мира и стабильности, убивал и грабил население? Однако мы видим, что оппозиционные силы нагнетают атмосферу и пытаются навязать диалог с радикалами, препятствующими проводимому курсу на модернизацию государственных институтов. Этого допускать нельзя», — заявил представитель организации.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Он также подверг критике Многопрофильную миссию ООН в ЦАР (МИНУСКА), руководство которой пытается склонить власти к взаимодействию с боевиками. Анджида уверен, что эти действия фактически являются доказательством сотрудничества миротворцев с бандформированиями.

Ранее пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем сообщил, что правительство не намерено вести какие-либо переговоры с лидерами вооруженных группировок.