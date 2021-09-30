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Армия ЦАР успешно противостоит боевикам и проводит разминирование территории страны
Весь мир
Армия ЦАР успешно противостоит боевикам и проводит разминирование территории страны
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 30 сентября. Пресс-секретарь Вооруженных сил ЦАР (FACA) Августин Нданко-Кпако сообщил, что армия страны успешно противостоит боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

По словам спикера ведомства, в настоящее время военные операции проводятся на всей территории республики. При этом особое внимание уделяется государственным границам и отдаленным префектурам.

«Бойцы FACA занимаются разминированием недавно освобожденных деревень, ежедневно снимая десятки опасных взрывных устройств. Отдельно хотелось бы поблагодарить российских и руандийских союзников за консультативную помощь и поддержку», — заявил Августин Нданко-Кпако.

Армия ЦАР успешно противостоит боевикам и проводит разминирование территории страны
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

В то же время пресс-секретарь военного ведомства добавил, что и боевики CPC, и их западные спонсоры проводят активную кампанию по дезинформации и дискредитации усилий партнеров Центральноафриканской Республики, направленных на восстановление мира в регионе.

«Таким образом недоброжелатели пытаются дестабилизировать обстановку в ЦАР», — объяснил чиновник.

Ранее центральноафриканские активисты провели пресс-конференцию для СМИ, где осудили антироссийские вбросы, опубликованные изданием Corbeau news.

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