Банги, 30 сентября. Пресс-секретарь Вооруженных сил ЦАР (FACA) Августин Нданко-Кпако сообщил, что армия страны успешно противостоит боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

По словам спикера ведомства, в настоящее время военные операции проводятся на всей территории республики. При этом особое внимание уделяется государственным границам и отдаленным префектурам.

«Бойцы FACA занимаются разминированием недавно освобожденных деревень, ежедневно снимая десятки опасных взрывных устройств. Отдельно хотелось бы поблагодарить российских и руандийских союзников за консультативную помощь и поддержку», — заявил Августин Нданко-Кпако.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

В то же время пресс-секретарь военного ведомства добавил, что и боевики CPC, и их западные спонсоры проводят активную кампанию по дезинформации и дискредитации усилий партнеров Центральноафриканской Республики, направленных на восстановление мира в регионе.

«Таким образом недоброжелатели пытаются дестабилизировать обстановку в ЦАР», — объяснил чиновник.

Ранее центральноафриканские активисты провели пресс-конференцию для СМИ, где осудили антироссийские вбросы, опубликованные изданием Corbeau news.