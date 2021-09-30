Нью-Йорк, 30 сентября. Германия выделит 435 млн евро для поддержки Судана в 2021 году. Такую сумму озвучил глава МИД ФРГ Хайко Маас в своем выступлении на мероприятии высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Немецкий министр отметил, что правительство восточноафриканского государства, возглавляемое премьер-министром Абдаллой Хамдоком, начало экономические реформы при поддержке международного сообщества. Помощь осуществляется в том числе через Инициативу в отношении бедных стран с крупной задолженностью (HIPC), к которой Хартум присоединили этим летом.

Маас признал, что остается немало проблем, несмотря на предпринятые шаги. Поэтому он предложил удвоить усилия для решения финансовых трудностей Судана.

«Экономические реформы и восстановление должны оставаться приоритетом для улучшения жизни населения», — заявил глава внешнеполитического ведомства Германии.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

По словам министра, Берлин возобновил двустороннее сотрудничество в целях развития. В этом году поддержка увеличена до 435 млн евро.

«Мы предоставляем гуманитарную помощь и продолжаем участвовать в процессе облегчения долгового бремени», — сказал Маас.

На протяжении последних лет Судан переживает острый экономический кризис. Под давлением международных институтов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, правительство осуществило ряд реформ, включая отмену субсидий на топливо, которые лишь усугубили положение граждан.

Хартум активно ведет переговоры по списанию внешнего долга. В июле Парижский клуб стран-кредиторов простил восточноафриканскому государству 14,1 млрд долларов.