Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги

Москва, 30 сентября. Скончалась супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис. Артист находится в депрессии после утраты близкого человека, сообщил источник ФАН.

Соответствующую информацию озвучила PR-директор шоумена Евгения Кириченко сразу после смерти Девис. Сам Шаляпин заявил, что не хочет верить в свою утрату.

«Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда», — написал артист в соцсети.

Супруга Шаляпина, канадская бизнесвумен Татьяна Клаудия Девис попала в больницу с коронавирусом сразу после процесса бракосочетания с артистом. Врачи поместили женщину под аппарат искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось.

Девис было всего 42 года. Певец не отвечал на телефонные звонки после новости о смерти супруги.

Шаляпин, беспокоясь о здоровье своей жены, ранее был вынужден обратиться за помощью к астрологам. Как заявляли прорицатели, недуг коснулся не только Татьяны Девис, но также и ее родителей.