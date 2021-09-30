Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 22:23
22:22
Общество
Диетолог Королева: горячий чай может усугубить течение простуды
22:14
Шоу-бизнес
Бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию
22:08
Весь мир
Общественники ЦАР выступили против любых переговоров правительства с боевиками
22:02
Спорт
«Спартак» на выезде сенсационно обыграл «Наполи» после пропущенного гола в начале матча
21:54
Весь мир
Армия ЦАР успешно противостоит боевикам и проводит разминирование территории страны
21:51
Весь мир
Германия выделит 435 млн евро для поддержки Судана
21:41
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги
21:41
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в установке противопехотных мин на территории ЦАР
21:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки
21:35
Весь мир
Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
Все новости

Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 21:44
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги
instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 30 сентября. Скончалась супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис. Артист находится в депрессии после утраты близкого человека, сообщил источник ФАН.

Соответствующую информацию озвучила PR-директор шоумена Евгения Кириченко сразу после смерти Девис. Сам Шаляпин заявил, что не хочет верить в свою утрату.

«Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда», — написал артист в соцсети.

Супруга Шаляпина, канадская бизнесвумен Татьяна Клаудия Девис попала в больницу с коронавирусом сразу после процесса бракосочетания с артистом. Врачи поместили женщину под аппарат искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось.

Девис было всего 42 года. Певец не отвечал на телефонные звонки после новости о смерти супруги.

Шаляпин, беспокоясь о здоровье своей жены, ранее был вынужден обратиться за помощью к астрологам. Как заявляли прорицатели, недуг коснулся не только Татьяны Девис, но также и ее родителей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги
прохор шаляпин коронавирус татьяна клаудия девис российский шоубизнес
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru