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Миротворцев ООН обвинили в установке противопехотных мин на территории ЦАР
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в установке противопехотных мин на территории ЦАР
lug-info.com  /  Луганский Информационный Центр

Банги, 30 сентября. Жители небольшого городка Золе видели, как сотрудники бангладешского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) пытались установить противопехотную мину на дороге, сообщает Radio Notre Damme.

По словам местных источников, во время размещения боеприпаса, миротворцев заметил ребенок. «Голубые каски» быстро сняли смертоносное устройство и скрылись. Информацию подтвердил также старейшина населенного пункта, который заявил, что представителей организации уже не первый раз ловят на подобном занятии.

Население Золе уверено, что действия членов МИНУСКА могут быть направлены на поддержку боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), против которых воюют бойцы правительственной армии (FACA). Подготовкой последних занимаются российские специалисты.

Миротворцев ООН обвинили в установке противопехотных мин на территории ЦАР
flickr.com  / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Размещенные на дороге взрывные устройства способны нанести непоправимый вред как пехоте, так и легкому транспорту вооруженных сил страны. К тому же, в случае подрыва гражданских, во всем можно обвинить официальные власти, что выгодно для радикалов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения Центральноафриканской Республики провели антитеррористическую операцию в городе Бондиба. В ходе мероприятия войска методично разминировали дороги и зачистили спящие ячейки боевиков.

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