Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки

Москва, 30 сентября. Певица Наташа Королева пожелала коллеге Азизе стать матерью. При этом просьбу исполнительницы о подарке в качестве яйцеклеток она прокомментировала очень аккуратно.

Наташа Королева в эфире программы «Секрет на миллион» сделала сенсационное заявление. Артистка сообщила, что стала матерью. Она подарила яйцеклетки своему приятелю, который через девять месяцев стал отцом благодаря суррогатной матери.

Азиза, узнав о щедром подарке, заявила, что «готова в ноги упасть» певице, чтобы она дала ей яйцеклетки. Артистка давно хочет стать мамой, но пока рождение первенца остается несбыточной мечтой.

Наташа Королева узнала о просьбе 57-летней артистки, но хранила молчание. Спустя несколько дней она все же отреагировала на это предложение.

«Желание Азизы родить ребенка — это прекрасно! Мы живем в такое время, что технологии позволяют сделать счастливыми семьи, для которых приговор врачей — бесплодие — звучит не так страшно! Я от всей души желаю, чтобы у Азизы с мужем все получилось и в их семье наступило долгожданное пополнение!» — сказал Королева в интервью изданию «Собеседник.ру».

В конце августа Азиза впервые вышла замуж. Супругом артистки стал итальянский ресторатор Александро Лортэ. Супруги решили стать родителями, поэтому хотят обратиться за помощью к суррогатной матери.