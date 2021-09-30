Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 22:23
22:22
Общество
Диетолог Королева: горячий чай может усугубить течение простуды
22:14
Шоу-бизнес
Бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию
22:08
Весь мир
Общественники ЦАР выступили против любых переговоров правительства с боевиками
22:02
Спорт
«Спартак» на выезде сенсационно обыграл «Наполи» после пропущенного гола в начале матча
21:54
Весь мир
Армия ЦАР успешно противостоит боевикам и проводит разминирование территории страны
21:51
Весь мир
Германия выделит 435 млн евро для поддержки Судана
21:41
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги
21:41
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в установке противопехотных мин на территории ЦАР
21:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки
21:35
Весь мир
Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
Все новости

Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 21:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 30 сентября. Певица Наташа Королева пожелала коллеге Азизе стать матерью. При этом просьбу исполнительницы о подарке в качестве яйцеклеток она прокомментировала очень аккуратно.

Наташа Королева в эфире программы «Секрет на миллион» сделала сенсационное заявление. Артистка сообщила, что стала матерью. Она подарила яйцеклетки своему приятелю, который через девять месяцев стал отцом благодаря суррогатной матери.

Азиза, узнав о щедром подарке, заявила, что «готова в ноги упасть» певице, чтобы она дала ей яйцеклетки. Артистка давно хочет стать мамой, но пока рождение первенца остается несбыточной мечтой.

Наташа Королева узнала о просьбе 57-летней артистки, но хранила молчание. Спустя несколько дней она все же отреагировала на это предложение.

«Желание Азизы родить ребенка — это прекрасно! Мы живем в такое время, что технологии позволяют сделать счастливыми семьи, для которых приговор врачей — бесплодие — звучит не так страшно! Я от всей души желаю, чтобы у Азизы с мужем все получилось и в их семье наступило долгожданное пополнение!» — сказал Королева в интервью изданию «Собеседник.ру».

В конце августа Азиза впервые вышла замуж. Супругом артистки стал итальянский ресторатор Александро Лортэ. Супруги решили стать родителями, поэтому хотят обратиться за помощью к суррогатной матери.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки
королева яйцеклетки азиза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru