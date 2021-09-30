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Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
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Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
Весь мир
Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 30 сентября. Известный военный обозреватель и политический исследователь Григуар Сирилл Донгобада уверен, что временный президент Мали Ассими Гоита — наиболее подходящая кандидатура на пост главы республики. Мнение эксперта приводит издание Malijet.

По его словам, молодой полковник долгое время оставался практически неизвестной фигурой в армии африканского государства. Тем не менее в августе прошлого года, после первого переворота, когда военнослужащие свергли Ибрагима Бубакара Кейта, его популярность резко возросла. Фактически он стал известен на весь мир.

«Ассими Гоита самый подходящий лидер для Мали как сейчас, так и в перспективе. Он доказал, что обладает рядом необходимых для президента качеств, таких как стойкость и решительность, забота об интересах народа, непримиримость в вопросах, касающихся террористов.

Во Франции, до сих пор считающей республику своей колонией, четко понимают, что офицера не получится подкупить и сделать марионеткой. Поэтому Париж, безусловно, попытается убрать его с политической арены», — уверен Донгобада.

При этом негодование бывшей метрополии вполне закономерно. Потеря влияния в богатой ресурсами стране наносит урон не только по экономическому благосостоянию Елисейского дворца, но и по репутации Эммануэля Макрона.

Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
Федеральное агентство новостей  / 

Сразу после отстранения от власти экс-президента Мали Кейта руководство Франции призвало к проведению экстренного внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. По итогам мероприятия в отношении Бамако ввели санкции.

Однако население республики хотело бы видеть именно Ассими Гоита постоянным национальным лидером, считает эксперт.

«Отсылки к "Хартии переходного периода", запрещающей временному президенту баллотироваться на высший пост, неуместны, так как это нарушает права малийцев. Документ разработала небольшая группа людей в чрезвычайных условиях, которая не потрудилась его ратифицировать через проведение общенародного референдума.

В соответствии со стандартами и практикой международного права, хартия не имеет юридической силы и не может быть инструментом, определяющим судьбу страны», — утверждает аналитик.

Таким образом Ассими Гоита вполне может баллотироваться в президенты, так как отвечает всем требованиям Конституции. К тому же, беспрецедентный уровень поддержки со стороны гражданского населения обусловлен, в том числе, курсом на сближение с Москвой, взятым молодым полковником.

Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
Global Look Press  / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«После консультативной помощи, оказанной российскими инструкторами правительственным войскам Центральноафриканской Республики, внимание Бамако обращено на союзника с севера. По мнению политиков и жителей Мали, Франции за долгие годы не удалось установить мир и безопасность в стране, поэтому необходимо взаимовыгодное сотрудничество с Россией», — заключил Григуар Сирилл Донгобада.

По его словам, Пятая республика не заинтересована в победе над террористами. Париж волнует только потенциальная прибыль, которую можно получить за счет разграбления ресурсной базы африканской страны.

О том, как Франция эксплуатировала государства и жителей континента, читайте в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей.

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