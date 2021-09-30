Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали

Бамако, 30 сентября. Известный военный обозреватель и политический исследователь Григуар Сирилл Донгобада уверен, что временный президент Мали Ассими Гоита — наиболее подходящая кандидатура на пост главы республики. Мнение эксперта приводит издание Malijet.

По его словам, молодой полковник долгое время оставался практически неизвестной фигурой в армии африканского государства. Тем не менее в августе прошлого года, после первого переворота, когда военнослужащие свергли Ибрагима Бубакара Кейта, его популярность резко возросла. Фактически он стал известен на весь мир.

«Ассими Гоита — самый подходящий лидер для Мали как сейчас, так и в перспективе. Он доказал, что обладает рядом необходимых для президента качеств, таких как стойкость и решительность, забота об интересах народа, непримиримость в вопросах, касающихся террористов. Во Франции, до сих пор считающей республику своей колонией, четко понимают, что офицера не получится подкупить и сделать марионеткой. Поэтому Париж, безусловно, попытается убрать его с политической арены», — уверен Донгобада.

При этом негодование бывшей метрополии вполне закономерно. Потеря влияния в богатой ресурсами стране наносит урон не только по экономическому благосостоянию Елисейского дворца, но и по репутации Эммануэля Макрона.

Федеральное агентство новостей /

Сразу после отстранения от власти экс-президента Мали Кейта руководство Франции призвало к проведению экстренного внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. По итогам мероприятия в отношении Бамако ввели санкции.

Однако население республики хотело бы видеть именно Ассими Гоита постоянным национальным лидером, считает эксперт.

«Отсылки к "Хартии переходного периода", запрещающей временному президенту баллотироваться на высший пост, неуместны, так как это нарушает права малийцев. Документ разработала небольшая группа людей в чрезвычайных условиях, которая не потрудилась его ратифицировать через проведение общенародного референдума. В соответствии со стандартами и практикой международного права, хартия не имеет юридической силы и не может быть инструментом, определяющим судьбу страны», — утверждает аналитик.

Таким образом Ассими Гоита вполне может баллотироваться в президенты, так как отвечает всем требованиям Конституции. К тому же, беспрецедентный уровень поддержки со стороны гражданского населения обусловлен, в том числе, курсом на сближение с Москвой, взятым молодым полковником.

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«После консультативной помощи, оказанной российскими инструкторами правительственным войскам Центральноафриканской Республики, внимание Бамако обращено на союзника с севера. По мнению политиков и жителей Мали, Франции за долгие годы не удалось установить мир и безопасность в стране, поэтому необходимо взаимовыгодное сотрудничество с Россией», — заключил Григуар Сирилл Донгобада.

По его словам, Пятая республика не заинтересована в победе над террористами. Париж волнует только потенциальная прибыль, которую можно получить за счет разграбления ресурсной базы африканской страны.

О том, как Франция эксплуатировала государства и жителей континента, читайте в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей.