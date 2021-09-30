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Лукашенко опроверг сообщения о насилии над задержанными
Политика
Лукашенко опроверг сообщения о насилии над задержанными
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Москва, 30 сентября. Сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии являются «фейком и выдумками». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Таким образом глава государства ответил на соответствующий вопрос журналиста CNN. Последний попросил Лукашенко прокомментировать сообщения активистов и правозащитных организаций о возможном насилии над заключенными в тюрьмах Белоруссии.

«Все, что вы перечислили, это фейк и выдумки. Я вам гарантирую, что это фейк и выдумки», — ответил президент.

Тогда журналист поинтересовался у Лукашенко, хотел бы он извиниться перед своим народом. Глава республики добавил, что его совесть перед белорусами чиста, и ему не за что приносить извинения.

«Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это подходящий вопрос. И в целом мне не за что извиняться», — заключил Лукашенко.

Лукашенко ранее подвел предварительные итоги работы Конституционной комиссии на расширенном заседании. Он отметил, что власти уже подготовили вариант новой Конституции.

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