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Бывшая жена Прохора Шаляпина 66-летняя Копенкина показала фигуру в бикини
Шоу-бизнес
Бывшая жена Прохора Шаляпина 66-летняя Копенкина показала фигуру в бикини
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 30 сентября. Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина не постеснялась показать тело в ярком купальнике. Кадры она опубликовала на странице в Instagram.

Предпринимательница наслаждается пляжным отдыхом и делится с подписчиками теплыми фотографиями. Она опубликовала пост, в котором собрала несколько кадров на фоне моря и яхт. Копенкина позирует в голубом бикини с необычным принтом.

Экс-возлюбленная Шаляпина «заспамила» свою страницу в соцсети. Как призналась 66-летняя Копенкина, она не боится чужих взглядов и возгласов.

«В моей жизни все в порядке, и живу, как я хочу! Кровь во мне с адреналином, колдовством владею я, в роду ведьмы у нас были, ну и я в родню пошла! Ничего не пропускаю, возвращаю все с полна!» — написала Лариса Копенкина.

В свое время брак бизнесвумен и певца активно обсуждали и в Сети, и на телевидении. После расставания Копенкина закрутила роман с молодым мужчиной. Женщина собирается за него замуж. Копенкина и ее новый бойфренд уже провели вечеринку в честь помолвки, позвав близких и друзей.

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фото соцсети копенкина
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