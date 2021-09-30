Бывшая жена Прохора Шаляпина 66-летняя Копенкина показала фигуру в бикини

Москва, 30 сентября. Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина не постеснялась показать тело в ярком купальнике. Кадры она опубликовала на странице в Instagram.

Предпринимательница наслаждается пляжным отдыхом и делится с подписчиками теплыми фотографиями. Она опубликовала пост, в котором собрала несколько кадров на фоне моря и яхт. Копенкина позирует в голубом бикини с необычным принтом.

Экс-возлюбленная Шаляпина «заспамила» свою страницу в соцсети. Как призналась 66-летняя Копенкина, она не боится чужих взглядов и возгласов.

«В моей жизни все в порядке, и живу, как я хочу! Кровь во мне с адреналином, колдовством владею я, в роду ведьмы у нас были, ну и я в родню пошла! Ничего не пропускаю, возвращаю все с полна!» — написала Лариса Копенкина.

В свое время брак бизнесвумен и певца активно обсуждали и в Сети, и на телевидении. После расставания Копенкина закрутила роман с молодым мужчиной. Женщина собирается за него замуж. Копенкина и ее новый бойфренд уже провели вечеринку в честь помолвки, позвав близких и друзей.