Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 22:22
22:22
Общество
Диетолог Королева: горячий чай может усугубить течение простуды
22:14
Шоу-бизнес
Бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию
22:08
Весь мир
Общественники ЦАР выступили против любых переговоров правительства с боевиками
22:02
Спорт
«Спартак» на выезде сенсационно обыграл «Наполи» после пропущенного гола в начале матча
21:54
Весь мир
Армия ЦАР успешно противостоит боевикам и проводит разминирование территории страны
21:51
Весь мир
Германия выделит 435 млн евро для поддержки Судана
21:41
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги
21:41
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в установке противопехотных мин на территории ЦАР
21:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки
21:35
Весь мир
Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
Все новости

Пользователи Сети из РФ подняли на смех просьбу генерала ВС США об использовании российских баз

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 21:54
Армия
Пользователи Сети из РФ подняли на смех просьбу генерала ВС США об использовании российских баз
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Andy Dunaway

Москва, 30 сентября. Руководитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, попросивший военной помощи у России, был поднят на смех россиянами.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов недавно провел переговоры с американским коллегой Марком Милли в Хельсинки. В частности, военачальники обсуждали террористическую угрозу в Афганистане, когда американский генерал спросил, сможет ли Россия предоставить свои военные базы в Средней Азии солдатам ВС США для совместного использования в рамках антитеррористической деятельности.

Пользователи российского сегмента Сети обратили внимание на эту новость, высмеяв генерала ВС Соединенных Штатов за столь странную просьбу. Они подчеркнули, что американцам ни в коем случае нельзя давать доступ к российским военным объектам, призвав Вашингтон использовать для подобных целей свои базы. Комментаторы напомнили о враждебном настрое США в отношении России.

Пользователи Сети из РФ подняли на смех просьбу генерала ВС США об использовании российских баз
wikipedia.org  / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / CC BY 2.0

«А у Милли ничего не слипнется от таких "сладких мечт"?!» — сыронизировал один из жителей России.

«Но Россия же враг по их версии? Как же так-то? А базы "в Азии" видимо нацелены против Китая?» — задался вопросом другой интернет-пользователь.

Ранее заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопрос об использовании военных баз ВС РФ в Средней Азии американскими войсками не рассматривается ни одной из сторон. Он подчеркнул, что информация о якобы переговорах на эту тему не соответствует действительности.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пользователи Сети из РФ подняли на смех просьбу генерала ВС США об использовании российских баз
россия сша военные базы милли средняя азия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru