Пользователи Сети из РФ подняли на смех просьбу генерала ВС США об использовании российских баз

Москва, 30 сентября. Руководитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, попросивший военной помощи у России, был поднят на смех россиянами.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов недавно провел переговоры с американским коллегой Марком Милли в Хельсинки. В частности, военачальники обсуждали террористическую угрозу в Афганистане, когда американский генерал спросил, сможет ли Россия предоставить свои военные базы в Средней Азии солдатам ВС США для совместного использования в рамках антитеррористической деятельности.

Пользователи российского сегмента Сети обратили внимание на эту новость, высмеяв генерала ВС Соединенных Штатов за столь странную просьбу. Они подчеркнули, что американцам ни в коем случае нельзя давать доступ к российским военным объектам, призвав Вашингтон использовать для подобных целей свои базы. Комментаторы напомнили о враждебном настрое США в отношении России.

wikipedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / CC BY 2.0

«А у Милли ничего не слипнется от таких "сладких мечт"?!» — сыронизировал один из жителей России.

«Но Россия же враг по их версии? Как же так-то? А базы "в Азии" видимо нацелены против Китая?» — задался вопросом другой интернет-пользователь.

Ранее заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопрос об использовании военных баз ВС РФ в Средней Азии американскими войсками не рассматривается ни одной из сторон. Он подчеркнул, что информация о якобы переговорах на эту тему не соответствует действительности.