Аделина Сотникова ищет замену получившему травму Даве в «Ледником периоде»

Москва, 30 сентября. Фигуристка Аделина Сотникова в поисках нового партнера для участия в телепроекте «Ледниковый период». До этого она каталась с блогером Давой, но он ушел из шоу из-за травмы.

Три месяца тренировок Давы и Сотниковой завершились печально — рэпер получил травму и решил не рисковать. Блогер объявил, что покидает проект, хотя «горел» им и надеялся дойти до финала.

Судьба Аделины Сотниковой в шоу в подвешенном состоянии. По словам продюсера олимпийской чемпионки Анастасии IVKA, фигуристка ищет замену блогеру. Уже пробовались несколько известных артистов.

«Ведется отбор, уже было рассмотрено семь кандидатов. В том числе певцы Артем Качер, Артем Иванов, Севак. <…> Попробуются еще Эльман и Ваня Дмитриенко», — сказала Анастасия IVKA в беседе с изданием «СтарХит».

Как отметила менеджер спортсменки, в пару к Сотниковой предлагали поставить певцов Сергея Лазарева и Niletto. Оба артиста отказались от участия в проекте из-за плотного графика.

Интересно, что до этого сообщалось, что Аделина Сотникова станет новым членом жюри «Ледникового периода». Занять судейское кресло ей предложили после того, как она лишилась партнера.