Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 22:22
22:22
Общество
Диетолог Королева: горячий чай может усугубить течение простуды
22:14
Шоу-бизнес
Бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию
22:08
Весь мир
Общественники ЦАР выступили против любых переговоров правительства с боевиками
22:02
Спорт
«Спартак» на выезде сенсационно обыграл «Наполи» после пропущенного гола в начале матча
21:54
Весь мир
Армия ЦАР успешно противостоит боевикам и проводит разминирование территории страны
21:51
Весь мир
Германия выделит 435 млн евро для поддержки Судана
21:41
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги
21:41
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в установке противопехотных мин на территории ЦАР
21:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки
21:35
Весь мир
Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
Все новости

Аделина Сотникова ищет замену получившему травму Даве в «Ледником периоде»
Шоу-бизнес
Аделина Сотникова ищет замену получившему травму Даве в «Ледником периоде»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 30 сентября. Фигуристка Аделина Сотникова в поисках нового партнера для участия в телепроекте «Ледниковый период». До этого она каталась с блогером Давой, но он ушел из шоу из-за травмы.

Три месяца тренировок Давы и Сотниковой завершились печально — рэпер получил травму и решил не рисковать. Блогер объявил, что покидает проект, хотя «горел» им и надеялся дойти до финала.

Судьба Аделины Сотниковой в шоу в подвешенном состоянии. По словам продюсера олимпийской чемпионки Анастасии IVKA, фигуристка ищет замену блогеру. Уже пробовались несколько известных артистов.

«Ведется отбор, уже было рассмотрено семь кандидатов. В том числе певцы Артем Качер, Артем Иванов, Севак. <…> Попробуются еще Эльман и Ваня Дмитриенко», — сказала Анастасия IVKA в беседе с изданием «СтарХит».

Как отметила менеджер спортсменки, в пару к Сотниковой предлагали поставить певцов Сергея Лазарева и Niletto. Оба артиста отказались от участия в проекте из-за плотного графика.

Интересно, что до этого сообщалось, что Аделина Сотникова станет новым членом жюри «Ледникового периода». Занять судейское кресло ей предложили после того, как она лишилась партнера.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Аделина Сотникова ищет замену получившему травму Даве в «Ледником периоде»
ледниковый период сотникова дава
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru