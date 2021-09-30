Правозащитники IPOB подали в суд на США за поставку ударной авиации в Нигерию

Власти США продолжают поставки военных самолетов Правительству Нигерии во главе с Мухаммаду Бухари, которого в республике обвиняют в авторитаризме, нарушении прав человека и преследовании противников режима.

Становление Бухари

Будущий президент Мухаммаду Бухари родился 17 декабря 1942 года в населенном пункте Даура провинции Кацина. После окончания средней школы в 1961 году он поступил в военное училище в Кадуне. В октябре того же года его направили в Кадетское училище британского Олдершоте, которое он закончил через два года.

В 1965 году он прошел подготовку в транспортной академии в Бордене (Великобритания), а в 1973-ем посещал курсы Офицерского колледжа в индийском Веллингтоне. Далее последовал переворот 1975 года, когда новый глава государства Муртала Мухаммед назначил Бухари военным губернатором северо-восточного штата Нигерии.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

В 1976 году его повысили до комиссара по нефтяным ресурсам и энергетике. В конце декабря 1983 года в Абудже вновь произошел силовой захват власти, в результате которого офицер стал председателем Высшего совета. Он занимал пост главы республики с 1983 по 1985 год.

За 20 месяцев его не раз критиковали как общественные организации и население страны, так и влиятельные иностранные игроки. Его обвиняли в авторитарных методах правления, постоянных нарушениях прав человека, давлении на независимых журналистов и представителей оппозиции.

В то же время происходило постепенное выдавливание из властных институтов христиан, чьи места занимали мусульмане. Это провоцировало постоянные конфликты в военных кругах и конфронтацию среди старших офицеров, а также рост оппозиционных настроений.

facebook.com / @MuhammaduBuhari

В августе 1985 года Бухари свергли в результате очередного госпереворота, арестовали и заключили под стражу до конца 1988 года. После освобождения он трижды неудачно баллотировался на пост президента. На выборах 2015 года он вновь возглавил Нигерию. Через четыре года по спорным результатам голосования он был переизбран на второй срок.

С этого момента политик вновь вернулся к авторитарным методам правления, используя армию и правоохранителей для подавления народных протестов, а также притеснения представителей оппозиции.

Взаимодействие с администрацией США

Тем не менее откровенно неудачная экономическая политика вновь избранного президента, его финансовые просчеты и назначения родственников на высшие должностные позиции в правительстве, колоссальная непопулярность у народа не смутили администрацию Соединенных Штатов Америки.

Еще во время правления Барака Обамы минобороны США заключило с режимом Бухари военный контракт на передачу 12 легких турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314 (A-29B) Super Tucano. Долгое время контракт находился в подвешенном состоянии из-за «озабоченности» американской стороны сообщениями о нарушениях прав человека вооруженными силами африканской республики.

facebook.com / Embraer EMB-314 A-29 Super Tucano

Переговоры возобновили представители администрации Дональда Трампа. В итоге соглашение о поставке техники по линии программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) заключили в апреле 2018 года. И вот, в июне 2021 года, первая партия из шести машин своим ходом добралась до базы ВВС в Кано.

Торжественную церемонию встречи самолетов провели с помпой. В мероприятии участвовали министр обороны Нигерии генерал-майор в отставке Башир Магаши, начальник штаба вооруженных сил генерал-лейтенант Фарук Яхая и начальник штаба ВВС маршал авиации Оладайо Амао.

Тогда же стало известно, что оставшиеся шесть штурмовиков должны прибыть до конца года. Официальная стоимость соглашения не раскрывается. Однако предполагаемая цена на 12 бортов составляет порядка 593 миллионов долларов США.

Опасения правозащитников

Иностранные и местные критики режима Бухари осуждают решение американской администрации заключить контракт с властями республики.

По их мнению, существует большая вероятность того, что власти Нигерии применят ударную авиацию против мирных жителей, постоянно устраивающих демонстрации и митинги, направленные на действующего президента.

К примеру, ранее полиция по приказу главы государства открывала огонь по протестующим. Также велики шансы, что военные самолеты могут оказаться в руках боевиков из группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН). В связи с этим правозащитная организация «Коренные жители Биафры» (IPOB) подала в суд на американских чиновников из-за заключенного контракта.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Так, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина обвинили в отправке штурмовиков, которые, по словам истцов, «будут использоваться для преследования оппозиционных политиков и подавления акций протестов». И действительно, через несколько недель после получения первых шести машин, начали поступать сообщения о гибели гражданских в результате авиаударов.

Впрочем, несмотря на подобные новости, американская администрация не планирует замораживать контракт и, тем более, запрашивать возврат переданных ранее Super Tucano.

1 Организация запрещена на территории РФ.