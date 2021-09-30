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Telangana Today: Россия не рассматривает оборонный альянс AUKUS как реальную угрозу

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 21:24
Армия
Telangana Today: Россия не рассматривает оборонный альянс AUKUS как реальную угрозу
Федеральное агентство новостей

Нью-Дели, 30 сентября. Москва рассматривает трехсторонний альянс AUKUS не как реальную угрозу, а как источник военно-политического риска. Об этом пишут обозреватели портала Telangana Today.

Напомним, Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия ранее объявили о создании нового оборонного альянса AUKUS, в сферу деятельности которого входит Индо-Тихоокеанский регион. Мир отреагировал на эту новость неоднозначно — к примеру, Франция и Китай раскритиковали новый военный блок.

Москва ограничилась сдержанным и тщательно взвешенным заявлением, отмечают авторы публикации. По их словам, российские дипломаты выразили обеспокоенность только относительно строительства Канберрой атомных подводных лодок, что может подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал новый альянс «прообразом азиатского блока НАТО» в ответ на заявления американцев о том, что AUKUS призван противостоять не только влиянию КНР, но и РФ. Однако, подчеркивают в Telangana Today, ответные меры в краткосрочной перспективе со стороны Москвы, вероятно, будут пока ограничены политическим маневрированием.

Как рассказал ранее военный эксперт Алексей Леонков, попытка Вашингтона оказать на Москву давление за счет создания альянса AUKUS провалилась. Он напомнил о новых российских комплексах Р-30 «Булава» и указал, что США могут столкнуться с жестким ракетным ответом России на трюк с AUKUS.

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россия aukus тelangana тoday
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