Капитан Усвяцов назвал российский БПЛА «Мерлин-ВР» прорывными технологиями

Москва, 30 сентября. Новейший российский беспилотник «Мерлин-ВР» вызвал серьезный интерес у иностранных специалистов, заявил военный эксперт Борис Усвяцов.

Инженеры из России сконструировали новый беспилотный летательный аппарат, предназначенный для выполнения разведывательных миссий. Главной особенностью образца является его внушительная максимальная высота полета, благодаря чему БПЛА практически неуязвим для вражеских атак. По мнению капитана первого ранга запаса, кандидата военных наук Бориса Усвяцова, который прокомментировал российскую новинку для издания «Народные новости», РФ удалось вырваться в лидеры в области создания беспилотных технологий.

Специалисты из разных стран смогли оценить БПЛА, производимые в России, в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021», отметил собеседник. По его словам, иностранцы проявили значительный интерес к российским разработкам, так как РФ смогла создать действительно прорывные технологии в этой области.

«Это прорывные технологии. На "Армии-2021" уже демонстрировались широкой публике некоторые модели беспилотников, которыми заинтересовались иностранные эксперты», — сказал Усвяцов.

Капитан указал на главные особенности беспилотника-разведчика «Мерлин-ВР». По его словам, в конструкции БПЛА были применены стелс-технологии. Кроме того, он обладает практически полной неуязвимостью для вражеских атак, так как у многих стран нет вооружения, которое позволило бы им сбить такой аппарат.

Ранее китайские аналитики раскритиковали перспективный американский ударный БПЛА XQ-58A Valkyrie. По их словам, подобные беспилотники являются «одноразовыми» и абсолютно не годятся для воздушных сражений. Эксперты подчеркнули, что аппарат обладает крайне низкой маневренностью, делающей его неподходящим для подобных задач.