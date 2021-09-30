Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 22:22
22:14
Шоу-бизнес
Бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию
22:08
Весь мир
Общественники ЦАР выступили против любых переговоров правительства с боевиками
22:02
Спорт
«Спартак» на выезде сенсационно обыграл «Наполи» после пропущенного гола в начале матча
21:54
Весь мир
Армия ЦАР успешно противостоит боевикам и проводит разминирование территории страны
21:51
Весь мир
Германия выделит 435 млн евро для поддержки Судана
21:41
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин впал в депрессию после смерти 42-летней супруги
21:41
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в установке противопехотных мин на территории ЦАР
21:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева отреагировала на просьбу Азизы подарить ей яйцеклетки
21:35
Весь мир
Африканский политолог Донгобада назвал Гоиту лучшим претендентом на пост президента Мали
21:29
Политика
Лукашенко опроверг сообщения о насилии над задержанными
Все новости

Капитан Усвяцов назвал российский БПЛА «Мерлин-ВР» прорывными технологиями
Армия
Капитан Усвяцов назвал российский БПЛА «Мерлин-ВР» прорывными технологиями
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 30 сентября. Новейший российский беспилотник «Мерлин-ВР» вызвал серьезный интерес у иностранных специалистов, заявил военный эксперт Борис Усвяцов.

Инженеры из России сконструировали новый беспилотный летательный аппарат, предназначенный для выполнения разведывательных миссий. Главной особенностью образца является его внушительная максимальная высота полета, благодаря чему БПЛА практически неуязвим для вражеских атак. По мнению капитана первого ранга запаса, кандидата военных наук Бориса Усвяцова, который прокомментировал российскую новинку для издания «Народные новости», РФ удалось вырваться в лидеры в области создания беспилотных технологий.

Специалисты из разных стран смогли оценить БПЛА, производимые в России, в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021», отметил собеседник. По его словам, иностранцы проявили значительный интерес к российским разработкам, так как РФ смогла создать действительно прорывные технологии в этой области.

«Это прорывные технологии. На "Армии-2021" уже демонстрировались широкой публике некоторые модели беспилотников, которыми заинтересовались иностранные эксперты», — сказал Усвяцов.

Капитан указал на главные особенности беспилотника-разведчика «Мерлин-ВР». По его словам, в конструкции БПЛА были применены стелс-технологии. Кроме того, он обладает практически полной неуязвимостью для вражеских атак, так как у многих стран нет вооружения, которое позволило бы им сбить такой аппарат.

Ранее китайские аналитики раскритиковали перспективный американский ударный БПЛА XQ-58A Valkyrie. По их словам, подобные беспилотники являются «одноразовыми» и абсолютно не годятся для воздушных сражений. Эксперты подчеркнули, что аппарат обладает крайне низкой маневренностью, делающей его неподходящим для подобных задач.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Капитан Усвяцов назвал российский БПЛА «Мерлин-ВР» прорывными технологиями
россия бпла усвяцов мерлин-вр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru