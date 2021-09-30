Военнослужащие из Алжира прибыли в Северную Осетию для участия в учениях с ВС РФ

Владикавказ, 30 сентября. Алжирские военные прибыли на аэродром в Северной Осетии, чтобы принять участие в совместных с ВС РФ маневрах. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В сообщении отмечается, что иностранные военнослужащие после прохождения таможни отправились на полигон Татарский. Во время учений, которые продлятся до 11 октября, бойцы будут отрабатывать готовность к борьбе с терроризмом.

«Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Известно, что к маневрам привлечено около 80 бойцов мотострелковых соединений ЮВО и 80 алжирских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы ЮВО отработали на тактических учениях в Черном море десантирование с корабля вместе с БТР, а также действия по обороне береговой полосы от условного противника.