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Николай Цискаридзе рассказал о случайном знакомстве с принцессой Дианой
Общество
Николай Цискаридзе рассказал о случайном знакомстве с принцессой Дианой
Prt Scr youtube.com  /  А поговорить?

Москва, 30 сентября. Знаменитый артист балета и педагог Николай Цискаридзе вспомнил, как состоялось его знакомство с ныне покойной экс-супругой сына Елизаветы II принцессой Дианой.

Балетмейстер смог лично увидеть леди Ди во время ее визита в Москву. Первая жена принца Чарльза решила насладиться выступлением артистов Большого театра и отправилась на представление.

В тот день Цискаридзе не должен был выступать, поэтому его знакомство с принцессой Дианой произошло случайно. Леди Ди пришла на балет «Сильфида», в котором артист танцевал на замене.

По словам педагога, в Большом театре тогда работали именитые артисты, которые часто капризничали и набивали себе цену. Один из них регулярно брал больничные — так произошло и в день визита представительницы королевской семьи.

Поскольку Цискаридзе в тот период являлся молодым артистом, он был в театре на подхвате, и его постоянно ставили на замены. Балетмейстеру удалось очаровать принцессу Диану.

«Я так понравился, что до того момента, пока я не ушел, протоколы танцевал только я... Посещения танцевал только я... Королев, премьер-министров и так далее», — рассказал педагог в эфире YouTube-шоу «Стрелец — молодец».

В интервью Цискаридзе вспомнил и о других эпизодах, пережитых им в Большом театре. Например, он рассказал, как травили его коллегу — балерину Анастасию Волочкову.

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принцесса диана цискаридзе балетмейстер
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