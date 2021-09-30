Николай Цискаридзе рассказал о случайном знакомстве с принцессой Дианой

Москва, 30 сентября. Знаменитый артист балета и педагог Николай Цискаридзе вспомнил, как состоялось его знакомство с ныне покойной экс-супругой сына Елизаветы II принцессой Дианой.

Балетмейстер смог лично увидеть леди Ди во время ее визита в Москву. Первая жена принца Чарльза решила насладиться выступлением артистов Большого театра и отправилась на представление.

В тот день Цискаридзе не должен был выступать, поэтому его знакомство с принцессой Дианой произошло случайно. Леди Ди пришла на балет «Сильфида», в котором артист танцевал на замене.

По словам педагога, в Большом театре тогда работали именитые артисты, которые часто капризничали и набивали себе цену. Один из них регулярно брал больничные — так произошло и в день визита представительницы королевской семьи.

Поскольку Цискаридзе в тот период являлся молодым артистом, он был в театре на подхвате, и его постоянно ставили на замены. Балетмейстеру удалось очаровать принцессу Диану.

«Я так понравился, что до того момента, пока я не ушел, протоколы танцевал только я... Посещения танцевал только я... Королев, премьер-министров и так далее», — рассказал педагог в эфире YouTube-шоу «Стрелец — молодец».

В интервью Цискаридзе вспомнил и о других эпизодах, пережитых им в Большом театре. Например, он рассказал, как травили его коллегу — балерину Анастасию Волочкову.